13 Millionen Euro für psychosoziale Versorgung Jugendlicher

Die Jugend leidet

Die Ausgangslage ist dramatisch, betont Peter Stippl. Junge Menschen sind psychisch sehr viel stärker belastet als ältere. Depression, Angst und Schlafstörungen haben sich bei ihnen besonders intensiviert, in seiner Arbeit sah er "junge Menschen in existenzieller Verzweiflung". Mehr als die Hälfte der österreichischen Jugendlichen kämpft mit depressiven Symptomen, sechs von zehn haben Essstörungen, vermeldet Jugendstaatssekretärin Plakolm, "es brennt an allen Ecken und Enden".

Erfahrungen mit Tod und Krankheit, die Einschränkungen, die Sorge, sich oder andere anzustecken waren für die Jugend sehr belastend, sagt auch Gesundheitsminister Mückstein, dazu käme bei einigen auch Gewalterfahrungen in der Familie. Der Chronifizierung und Verschlimmerung der Symptome müsse man entgegenwirken und den Zugang zu psychotherapeutischer Behandlung erleichtern.

Förderung

Daher würde man 13 Millionen Euro für die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen bereitstellen. 12,2 Millionen würden dabei ins Projekt "Gesund aus der Krise" fließen, die anderen 800.000 Euro würden zur Förderung junger Frauen und Mädchen an Frauengesundheitszentren gehen.