Resilienz: Wie Kinder gestärkt aus der Krise kommen

Die aktuelle Krise hat gerade den Kindern viel abverlangt. Zwischen Lockdown, Social Distancing und dem Hin und Her von Distance Learning und Präsenzunterricht wurde ihr Alltag immer wieder völlig auf den Kopf gestellt.

Symptome

Das blieb nicht ohne Folgen: Symptome wie Stress, Überforderung oder Angst stiegen bei den Drei- bis Zwölfjährigen von März 2020 bis jetzt deutlich an – das ergibt die vom Land Tirol geförderte Covid-19-Kinderstudie, die seit Beginn der Pandemie in mehreren Erhebungswellen durchgeführt wird. Umso wichtiger ist es also für Eltern, in schwierigen Zeiten die Widerstandsfähigkeit ihrer Kinder zu fördern.