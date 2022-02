Die Omikron-Welle hat Kinder im schulpflichtigen Alter deutlich stärker erfasst als andere Altersgruppen. Seit Jahresanfang weist die AGES bereits 183.472 Infektionen in dieser Altersgruppe aus. Das entspricht gut einem Fünftel der Kinder zwischen fünf und 14 Jahren. Besonders hoch ist der Anteil in Tirol und in Wien, wo mehr als ein Viertel positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Todesfälle gab es in dieser Altersgruppe nicht.

Diese Woche hatte die Regierung die seit November geltende Maskenpflicht an Schulen gelockert. Seither müssen Volksschüler am Sitzplatz keine Maske mehr tragen. Ab Montag gilt das auch für alle anderen Schulen, vorgeschrieben ist die Maske dann nur mehr abseits des eigenen Platzes. Auch Lehrerinnen und Lehrer müssen sie weiter tragen.