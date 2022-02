Vorbild D├Ąnemark

Man m├╝sse etwa nur nach D├Ąnemark schauen, um sich ein Bild davon zu machen, wie Covid-Pandemiemanagement auf solidem wissenschaftlichen Boden transparent geleistet werden kann. Die knapp 400 Mitarbeiter des Statens Serum Institut besch├Ąftigen sich dort auf hohem Niveau mit dem Thema, die zust├Ąndigen Stellen verf├╝gen ├╝ber die notwendigen Daten und stellen sie bereit, erkl├Ąrte der Komplexit├Ątsforscher vom Complexity Science Hub (CSH) Vienna und der Medizinischen Universit├Ąt Wien im Gespr├Ąch mit der APA.

In ├ľsterreich hingegen dominieren immer noch vielfach eilig aufgebaute Strukturen, denen oft wichtige Informationen fehlen, die zwischen politische Partikularinteressen eingezw├Ąngt agieren m├╝ssen und wo sich Wissenschafter meist in selbstausbeuterischer Weise beteiligen. Ein erster Ansatz zur h├Âchst notwendigen Professionalisierung sei die Gecko-Kommission. Was Seuchenkontrolle und Co betrifft, sei auch die Forschungslandschaft vor der Pandemie nicht optimal aufgestellt gewesen.

Daher sollte man sich an schlagkr├Ąftigen Strukturen wie in D├Ąnemark orientieren. Die ├Âsterreichische Situation mit ihrem Partikularinteressen und ihrer ausgepr├Ągten Provinzialit├Ąt kennend ist Klimek aber noch "nicht sehr zuversichtlich" gestimmt, dass dies auch umgesetzt w├╝rde: "Dass wir so etwas brauchen, sollte aber eine von den Lektionen aus dem Ganzen sein. Wir m├╝ssen uns an internationaler Exzellenz orientieren."