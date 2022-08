Expertenschätzung: Rund 70 Prozent gegen Covid immun

In Kirchschlag in der Buckligen Welt geben am Sonntag kommender Woche (14. August) die Passionsspiele nach der Corona-Pause ihr Comeback. Die letzten Vorbereitungen laufen "Kathpress" zufolge auf Hochtouren. Seit 90 Jahren wird in der niederösterreichischen Stadtgemeinde alle fünf Jahre die Geschichte vom "Leiden, Sterben und der Auferstehung Jesu" gezeigt. 500 Menschen aller Generationen wirken mit.

Wie an anderen Aufführungsorten wurden auch diese Spiele von 2020 coronabedingt auf 2022 verschoben. Geplant sind 23 Vorstellungen und vier Aufführungen an Schulen. Bis Ende Oktober wird immer an den Wochenenden gespielt. Pfarrer Thomas Marosch hat die Leitung inne und ist auch selbst auf der Bühne zu sehen.