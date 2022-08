Beamte wehren sich gegen "unreflektiertes Einprügeln" nach Quarantäne-Aus

Die Fraktion "Unabhängiger Gewerkschafter" (UGÖD) wehrt sich nun mit einem offenen Brief gegen die "wenig freundlichen Worte für das Qualitätsniveau der juristischen Vorarbeiten" – und distanziert sich zugleich von den politischen Verantwortungsträgern.

So merken die Autoren des Briefes an, es sei "schon erstaunlich", dass Matzka "keinerlei Unterscheidung zwischen politischer und Beamten-Ebene" treffe, wo er selbst doch noch im März 2021 festgestellt habe, dass den Beamten und Sektionschefs keine eigene Verantwortung mehr zugebilligt werde, sondern von "Generalsekretär oder Ministerbüro an die ganz kurze Kandare genommen werden".

"Unreflektiert einprügeln"

Für die UGÖD sei daher "völlig inakzeptabel, dass jetzt auf die Bediensteten eines Ressorts unter großem medialen Getöse sogar schon aus den eigenen (ehemaligen) Reihen unreflektiert eingeprügelt wird".

Öffentlich Bedienstete hätten – "selbst wider besseres Wissen und Gewissen" – die Weisungen ihrer Vorgesetzten zu befolgen, außer sie würden damit gegen Verfassung, Zuständigkeiten oder Strafgesetz verstoßen.

Matzka wisse genau, dass die Bediensteten "zu nachtschlafender Zeit, am Wochenende und oftmals erst kurz nach den Pressekonferenzen der jeweiligen Minister alles in Verordnungen und Gesetzestexte fassen müssen, was Minuten zuvor ganz Österreich zur Kenntnis gebracht wurde, ihnen aber nicht".

Und er wisse ebenso genau, dass die von Ressortjuristen verfassten Texte "nach der politischen Koordination nicht selten von ihnen selbst nicht wiedererkannt worden wären, wenn sie nicht wüssten, um welches Thema es sich gehandelt hat".

Politik und Sündenbock

Die Gewerkschafter fordern Matzka dazu auf, "nicht die Bediensteten öffentlich zu geißeln, sondern eine klare Unterscheidung zwischen Politik und Sündenbock zu treffen".

In diesem Sinne bedankt sich die UGÖD bei den Bediensteten des Gesundheitsressorts für ihre "hervorragende Arbeit, die sie trotz widrigster Umstände und unter immensem Zeitdruck ganz besonders seit März 2020 geleistet haben".