Die Deutschen haben ihr "Malle" wieder + Neue Fälle von Blutgerinnsel nach Impfung

Italien hat am Samstag eine rückgängige Zahl von Coronavirus-Todesopfern gemeldet. 317 mit dem Virus Verstorbene wurden registriert, am Vortag waren es 380 gewesen. Zudem gab es 26.062 Neuinfektionen nach 26.824 am Freitag, teilte das Gesundheitsministerium mit. Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 2020 kamen insgesamt 101.881 Menschen infolge einer Corona-Infektion ums Leben. Wegen erneut ansteigender Zahlen bei den Corona-Infektionen in den letzten Wochen begibt sich Italien ab Montag in den dritten Lockdown. Die Regierung in Rom beschloss am Freitag Maßnahmen, die für die Zeit vom kommenden Montag bis zum 6. April in Kraft bleiben sollen.