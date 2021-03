Impfstoff-Verteilung: Was hinter dem Überraschungsangriff des Kanzlers steckt

An dieser Stelle kommt die Kommission ins Spiel. Sie hat für die Unterschiede zwischen den EU-Staaten (in Malta sind 25 Prozent geimpft, in Lettland und Bulgarien nicht einmal 5; Anm.) eine simple Erklärung: Da sind zum einen die Lieferprobleme der Hersteller. Und da sind außerdem die unterschiedlichen Bestellungen der EU-Staaten. So hat etwa Bulgarien besonders viel vom vergleichsweise billigeren Astra-Zeneca-Impfstoff geordert.

Aber da der britisch-schwedische Pharmariese unter massiven Lieferproblemen leidet, erhielt Bulgarien – wie die meisten osteuropäischen Staaten – bisher weniger als bestellt. Statt ursprünglich 80 Millionen Dosen im ersten Quartal wird Astra Zeneca kaum die Hälfte liefern. Umgekehrt ist es bei jenen Staaten, die eine große Menge vom teureren Pfizer/ Biontech- oder Moderna-Vakzin bestellt haben: Dänemark und Malta etwa werden zügig beliefert und haben beim Impfen die Nase vorne.

Mit „Geheimabsprachen“ oder parallelen Verhandlungen mit den Pharmafirmen habe diese – vorübergehend – ungleiche Verteilung der Impfstoffe nichts zu tun, hieß es aus der Kommission.