2.503 Neuinfektionen in Österreich

Am Freitag wurde bei den Neuinfektionen in Österreich erstmals seit drei Monaten wieder die 3.000er-Marke übersprungen - am Samstag ebenso.

Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner überstieg erstmals wieder die 200er-Marke und liegt bei 204,4. Anfang Februar nannte Gesundheitsminister Rudolf Anschober eine Inzidenz von 200 als Obergrenze, ab der der Lockdown österreichweit wieder verschärft werden müsse.

Bei den für Montag angesetzten Gesprächen der Regierung mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten, stünden somit keine Entscheidungen für die Zeit nach Ostern an. Ziel der Bundesregierung ist es, die Schanigärten und damit die Gastronomie im Außenbereich am 27. März österreichweit zu öffnen. Jetzt werde man die Lage kommende Woche noch beobachten, hieß es aus dem Kanzleramt.

Von Samstag auf Sonntag wurden 2.503 Neuinfektionen sowie 17 weitere Todesfälle registriert. Zum Vergleich: Letzten Sonntag, am 7. März, wurden 2.199 neue Fälle gemeldet.