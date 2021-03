Corona-Krise: Österreicher schreiben 2021 bereits ab

Sie begleiten die Corona-Krise seit einem Jahr. In der mittlerweile fünften Umfragewelle loten Bertram Barth und Martin Mayr von Integral die Befindlichkeit der Bevölkerung zwischen 16 und 69 Jahren aus.

In diesem Krisenjahr hat sich einiges an der Stimmungslage geändert. „Während der persönliche Optimismus immer noch recht groß ist, geht der Optimismus in Bezug auf Österreich zurück. Gesellschaftlicher Pessimismus greift um sich“, sagt Bertram Barth.