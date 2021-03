Warum der Impfeffekt vorerst ausbleibt

Haus Augarten

Das Haus Augarten im 2. Bezirk wird vom Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser betrieben. Der Altersschnitt der Bewohner beträgt 85 Jahre.

Seniorenbetreuung

Insgesamt gibt es in Wien 30 solcher Häuser zum Leben, die Platz für 9.000 Senioren bieten. Das Kuratorium führt zudem die 150 PensionistInnenklubs der Stadt Wien.

Impfung

Am 27.12. wurde in den Häusern zum Leben mit dem Impfen begonnen. Mittlerweile seien an 80 Prozent der Bewohner Dosen verabreicht worden, so Bereichsleiter Simon Bluma. Er geht davon aus, dass sich die Impfrate letztlich bei circa 85 Prozent einpendeln werde.