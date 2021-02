Anschober sieht "erfreuliche Trends in Alters- und Pflegeheimen"

Bei den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime gehe es bekanntermaßen um die vulnerabelste Gruppe der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen. Umso erfreulicher sei es, dass es auch aus diesem Bereich gute Nachrichten gebe und die Zahlen deutlich zurückgegangen seien. Das war die zentrale Botschaft bei einer Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstag.

Lage in Tirol "ernst"

Generell sei die größte Herausforderung das Auftreten der diversen Mutationen des Coronavirus - besonders angespannt die Lage in Tirol. Die Verbreitung der südafrikanischen Mutation des Coronavirus in Tirol sei "ernst". Das Land habe noch am Mittwoch ein "sehr straffes Fünf-Punkte-Programm aufgestellt, mit dem die Situation genau untersucht werden soll". Am Sonntag will man sich die Ergebnisse noch einmal analytisch ansehen.