Trotz Impfung einsam im Heim: „Es ist zum Heulen“

Auch wenn sich alle – Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter – nach Lockerungen in den Heimen sehnen würden, steht für Kaufmann fest: „Wir können nicht 20 Meter vor dem Ziel einen Bauchfleck riskieren.“

Zweite Impfrunde

In dem von ihm geleiteten Heim „s’zenzi“ in Zirl stand Freitagabend gerade die zweite Impfrunde an. In der ersten Runde ließen sich 90 Prozent der Bewohner das Vakzin verabreichen. „Ich hoffe, dass es wirkt“, sagt der Heimleiter. Dass weiter Vorsicht geboten ist, zeigt sich für ihn daran, dass es in Tirol erst in jüngster Zeit zwei Ausbrüche in Heimen gab.

"Warum nur 30 Minuten?"

Marias Nichte kann die Maßnahmen verstehen, aber nicht die restriktive Handhabung der nötigen Sozialkontakte. „Warum nur ein Besucher pro Woche, wenn man sich testen lassen muss? Warum nur 30 Minuten und nicht länger? Ich will eine Perspektive vom Minister hören.“ Das Warten auf eine hohe Durchimpfungsrate im gesamten Land könne sich bis in den Herbst ziehen, befürchtet die Angestellte. „Und da weiß ich nicht, wie viele Leute in den Heimen das noch erleben werden.“