Anschober und Tanner appellieren an Pflegeheime: "Rufen Sie Impfstoffe ab"

Gesundheitsminister Anschober ergänzt: „In der aktuell sehr fordernden Gesundheitskrise ist die Impfung ein Meilenstein zur Bekämpfung der Pandemie. Auch wenn dieser sensible Impfstoff eine logistische Herausforderung ist, wollen wir doch, dass er möglichst rasch zu den am meisten von Corona gefährdeten Menschen kommt. Daher werden nun weitere 21.045 Impfdosen an Alten und Pflegeheime in ganz Österreich ausgeliefert und können noch in dieser Woche verimpft werden. Ich danke allen, die diesen komplizierten aber so wichtigen Einsatz jetzt ermöglichen!“