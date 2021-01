Kurz zu vorgezogenem Impfstart: "Was geliefert wird, muss sofort verimpft werden"

Nachdem es in den vergangenen Tagen heftige Kritik am Impfplan der Bundesregierung gab, wird der offizielle Impfbeginn nun vorgezogen. Dazu fand gestern eine Sitzung im Bundeskanzleramt statt. In der Konferenz mit dem Verteidigungsressort, dem Gesundheitsministerium und Gesprächen mit den Ländern wurde vereinbart, den breitflächigen Impfstart zu beschleunigen.