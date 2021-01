Reich: "Brauchen Zeit für Aufklärung und Gespräche"

Eine Frage beschäftigt derzeit das ganze Land: Warum werden jene Impfdosen, die bereits in Österreich sind, nicht sofort verabreicht?

Man habe einen gemeinsamen Impfstart am 12. Jänner vereinbart, erklärte dazu Katharine Reich, Sektionschefin für öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium am Dienstagabend in der ZIB2.

Warum aber abwarten, wenn gleichzeitig Menschen am Coronavirus sterben?

Die Impfung sei eine enorme logistische Herausforderung für die Alten- und Pflegeheime, sagte Reich. "Wir haben nichts davon, auszuliefern wenn dann der Impfstoff verdirbt, weil er nicht innerhalb von fünf Tagen verimpft wird." Es brauche auch Zeit, ausreichend Aufklärungsarbeit zu leisten. "Woin's eh impfen?" sei als Frage nicht ausreichend. Außerdem sei gerade die Zeit um Weihnachten eine personalkritische Zeit gewesen.