Ein Jahr Einschränkungen. Die neue Realität zum Jahrestag

Peter Haslehner ist seit einem Jahr im Heimbüro

Was sich verändert hat:Dass man zusätzlich zur Arbeitsbelastung auch andere Themen nebenbei hat. Mein Sohn war zehn Wochen voll zuhause und es wurde erwartet, dass wir normal weiterarbeiten – aber das hat sich bald in eine positive Richtung gedreht. Interessant ist, dass bei Video-Calls alle die Kamera anhaben. Das war früher nicht so. Man sieht, wer einen Hund hat, wenn die Katze über den Schreibtisch wandert oder ein Kind nach Eis verlangt.

Der Kontakt ist zwar digitaler, aber trotzdem persönlicher geworden. Man zeigt mehr aus seinem Privatleben, auch in Kundengesprächen. Wäre es jetzt Viertel nach drei, würde mein Sohn zu mir kommen und eine Umarmung bekommen, da kann am Notebook sein, was will. Und das ist die neue Realität, die auch bei anderen so ist.“