Gastro-Öffnung: Nur jeder dritte Wirt im Ländle will aufsperren

Laut einer aktuellen Umfrage der Wirtschaftskammer Vorarlberg dürften am Montag nur rund 30 Prozent der Vorarlberger Gastronomiebetriebe ihre Türen öffnen. 40 Prozent wiederum gaben an, ihre Betriebe zuzulassen, und weitere 30 Prozent waren noch unentschlossen oder konnten die Frage nicht abschließend beantworten, teilte die Vorarlberger Wirtschaftskammer am Sonntag in einer Aussendung mit.

654 Gastronomie-Unternehmen und Hotels (mit der Möglichkeit für einen reinen Gastronomiebetrieb) hatten sich an der Umfrage der Sparte Tourismus beteiligt. Das entsprach laut WK einer Rücklaufquote von 26,2 Prozent.