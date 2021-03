Wirte zu Gastro-Öffnung in Vorarlberg: "Vom Regen in die Traufe"

Am kommenden Montag dürfen Vorarlbergs Wirte ihre Lokale wieder aufsperren. Doch der Unmut über die am Dienstagabend zwischen Land und Gesundheitsministerium vereinbarten Rahmenbedingungen ist groß. "Realitätsfremd" nennt sie Gabriel Venturiello, der ein italienisches Restaurant in Dornbirn betreibt.

Im vergangenen Herbst hat er mit Branchenkollegen aus Protest gegen die damaligen Covid-Auflagen einen Gastro-Trauermarsch in Bregenz veranstaltet. Zwischen damals und heute liegen über vier Monate Lockdown. Dass am Montag die große Auferstehung erfolgt, glaubt Venturiello nicht.

Frage der Wirtschaftlichkeit

"Die Politik macht Öffnungsschritte, die nicht machbar sind", sagt er. Der vorgeschriebene 2-Meter-Abstand heißt für 80 Prozent seiner Kollegen, "dass die Hälfte der Tische wegfallen". Für viele Betriebe sei das Aufsperren, mit dem auch die Kosten wieder steigen, "wirtschaftlich nicht machbar".