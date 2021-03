Impfstoffausfälle in der EU: Auch Johnson & Johnson liefert später

Auf ihm liegen große Hoffnungen: Der Impfstoff des amerikanischen Pharmariesen Johnson & Johnson (J&J) benötigt nur einen Piks, um seinen vollen Schutz vor einer Corona-Erkrankung zu entwickeln. Außerdem kann das Mittel einfacher transportiert und aufbewahrt werden: Laut Unternehmensangaben ist es mindestens drei Monate lang bei Temperaturen zwischen zwei und acht Grad haltbar.

Am Donnerstag dürfte das Vakzin als vierter in der EU zugelassener Impfstoff von der EU-Arzneimittelagentur EMA das Grüne Licht erhalten.

Doch unmittelbar vor der ungeduldig erwarteten Zulassung die bittere Enttäuschung: Auch bei Johnson & Johnson dürfte es anfangs zu massiven Lieferschwierigkeiten kommen. Erste Gerüchte, wonach der Impfstoff wohl erst verspätet ausgliefert werden könnte, bestätigte am Mittwoch der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Peter Liese: "Man hat mir bestätigt, dass sie wohl nicht vor Mitte April liefern können." Und unklar sei ebenso, ob die für das zweite Quartal versprochene Liefermenge für die EU - 55 Millionen Dosen - eingehalten werden könne.

Der Grund für die Verzögerung liegt in der Produktionskette für den Impfstoff. Nicht alle Bestandteile des hochkomplexen Impfstoffes können offenbar zeitgerecht und in ausreichender Form zugeliefert werden.

Und noch eine große Unsicherheit gibt es bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson: Er muss zur Weiterverarbeitung von Europa in die USA transportiert und danach zurück nach Europa gebracht werden. Die Suche nach einem europäischen Unternehmen, das diesen Zwischenschritt übernehmen wurde, war bisher erfolglos.