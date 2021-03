Der Tag, an dem die Leere nach Österreich kam

Zwei Tage später gibt es schon drei bestätigte Corona-Fälle in Wien. Und in dieser Tonart geht es weiter: Am 6. März melden alle Bundesländer positive Corona-Fälle, insgesamt sind es 63. Am 9. März sind es schon 140, Italien wird am selben Tag zur „Sperrzone“ erklärt.

Wiederum zwei Tage später wird angekündigt, dass Ober- und Unterstufen von Schulen geschlossen werden, Kindergartenkinder zu Hause bleiben sollen und alle Bundesmuseen zusperren.

Das erste Todesopfer durch das Coronavirus in Österreich gibt es am 12. März zu beklagen. Einen Tag später verkündet die Regierung den Lockdown. Mittlerweile sind 410 Menschen positiv getestet, bei 6.500 Tests insgesamt.