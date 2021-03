Müll durch Gesichtsmasken: Größeres Problem als Plastiksackerl

Jüngste Studien schätzen, dass wir weltweit jeden Monat 129 Milliarden Gesichtsmasken verwenden - das sind drei Millionen pro Minute. Die enorme Produktion von Einwegmasken ist mittlerweile ähnlich groß wie jene von Plastikflaschen und -sackerl. Bei den meisten handelt es sich um Einweg-Gesichtsmasken aus Kunststoff-Mikrofasern.

Forscher der University of Southern Denmark und der Princeton University warnen nun in einem Kommentar in der Fachzeitschrift Frontiers of Environmental Science & Engineering davor, dass Gesichtsmasken häufig nicht richtig entsorgt werden und damit zum weltweiten Umweltproblem werden können.