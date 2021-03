Lockdown: Spar verkaufte zusätzliche 11,8 Millionen Rollen Klopapier

Klopapier-Hamstern - dieses gesellschaftliche Phänomen der Corona-Krise ist mittlerweile legendär. „Die Verkaufszahlen sind im ersten Lockdown um 400 Prozent in die Höhe geschnellt“, erinnert sich Markus Kaser, Spar-Vorstand für Marketing und Einkauf. In den sechs Wochen hat die Supermarktkette um 11,8 Millionen mehr Klopapierrollen verkauft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Es ging um 10.000 Paletten oder mehr als 300 Lkw-Züge, die zusätzlich in die Geschäfte gekarrt werden mussten.

Ein länderübergreifendes Phänomen. In Rheinland-Pfalz war ein Rewe-Händler wegen der vielen Hamsterkäufe zwischenzeitlich sogar dazu übergegangen, für die zweite Packung Klopapier eine Spende von 5 Euro zu kassieren – und für die dritte 10 Euro. Währenddessen machte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bei einem Rundgang in einem Supermarkt in Den Haag mit einem Klopapier-Sager Schlagzeilen: „Wir haben soviel, wir können zehn Jahre kacken“, sagte Rutte vor laufenden Kameras.

In Österreich machte unter anderem ein Bild und ein Video von einem Hamsterkauf in Tirol in Social Media die Runde, auch der Kurier berichtete.