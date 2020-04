Die (kurze) Renaissance des Autos

Zusätzlich gibt es Gespräche mit Bezirken und Betrieben, um den Unterrichts- bzw. Schichtbeginn in Unternehmen zu staffeln, damit sich die Fahrgäste nicht alle auf einmal in den Öffis drängen. Das betrifft in Wien etwa den stark frequentierten Bus 13A oder Verbindungen zu Produktionsstätten in Liesing.

Eine derartige Strategie ist auch für den Zugverkehr zwischen Wien und Niederösterreich sowie dem Burgenland angedacht: Angestrebt wird eine Entkrampfung der Pendlerzeiten – mithilfe der Arbeitgeber, die sich auf gestaffelte Dienstbeginne einlassen sollten.

Derzeit fahren die S-Bahnen ins Wiener Umland noch auf Sparflamme. Das Problem dabei: Unter Einhaltung der Abstandsregeln seien die Pendlerzüge bereits seit Ostern ausgelastet, heißt es aus der Landespolitik.