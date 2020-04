Neue Studie: Kurze Strecken gehen die Wiener in der Krise zu Fuß

Die Zahl der Radfahrer ist aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zurückgegangen: Aktuell geben neun Prozent der Wiener an, mehrmals wöchentlich Rad zu fahren. Im Jahr 2019 waren es noch 13 Prozent. Und: Die Zählstellen verzeichneten zuletzt 22 Prozent weniger Radler. Das Minus sei aber weit geringer als bei anderen Verkehrsmitteln, betont die Mobilitätsagentur.

Während vor allem die Zweck-Fahrten (zum Beispiel zur Arbeit) weniger geworden sind, erlebt das Freizeitradeln einen Aufschwung. Die Zählstelle am Praterstern etwa verzeichnete am Sonntag vor einer Woche mehr als 5.000 Radfahrende. Dieser Wert wurde im April 2019 an keinem Tag erreicht.