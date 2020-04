Wie Daten über den Verkehr gesammelt werden

Die sonst beliebten öffentlichen Verkehrsmittel holen den corona-bedingten Fahrgastschwund nur zögerlich auf. In normalen Zeiten befördern die Wiener Linien rund 2,6 Millionen Fahrgäste pro Tag – und zwar in rund 50 Bussen, 500 Straßenbahnen und mehr als 150 U-Bahn-Zügen, die gleichzeitig durch die Stadt kurven. Darin finden mehr als 260.000 Menschen Platz – also mehr Personen, als Linz Einwohner hat.

Im Vorjahr haben all diese Fahrzeuge der Wiener Linien 78,1 Millionen Kilometer abgespult. Die meisten – nämlich 39,6 Millionen Kilometer – legten die Busse zurück. Auf Platz 2 liegen die Straßenbahnen, gefolgt von den U-Bahnen.