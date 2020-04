Wien öffnet 36 Straßen für Fußgänger: Wie Hebein Ludwig umstimmte

Der Donnerstag war für die zunehmend zerstrittene Wiener Stadtregierung so etwas wie der Tag der Versöhnung. Nach fast zwei Wochen des Zanks über den Vorstoß der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Straßen während der Corona-Krise für Fußgänger freizugeben, verkündete Rot-Grün in einer gemeinsamen Pressekonferenz eine Einigung.

Insgesamt 36 Straßen werden in temporäre Fußgängerstraßen oder Begegnungszonen umfunktioniert. Der KURIER beantwortet die sieben wichtigsten Fragen dazu.

1. Was sind Fußgängerstraßen und wo kommen sie?

Zur Erinnerung: Fußgängerstraßen sind Straßen, in denen Autos verboten sind und Fußgänger die Fahrbahn betreten dürfen. Möglich macht das eine Gesetzesnovelle, die der Nationalrat erst am Freitag beschlossen hat. 20 derartige Fußgängerstraßen gibt es ab heute, Freitag, in Wien.