"Covid-19 existiert nicht mehr": Italiens Gesundheitsrat rügt Arzt

Schon vor der Corona-Pandemie waren in Spanien 26,1 Prozent der Bevölkerung von Armut bedroht - der Lockdown in Spanien vergrößerte die Not in Spanien weiter.

Entsprechend werden die Schlangen vor den spanischen Suppenküchen immer länger. "Ich hätte nie gedacht, dass es in Spanien einmal riesige Hungerschlangen geben würde", zitiert die Presse den spanischen Priester Ángel García von der Hilfsorganisation „Mensajeros de la Paz“. 16 Millionen Kilo Lebensmittel würden jeden Monat verteilt.