Österreich erlaubt Prostitution ab dem 1. Juli

Es ist ein kleiner, harmloser Satz in der gestern erschienenen Verordnung des Gesundheitsministeriums, versteckt im letzten Satz, doch die Auswirkungen sind enorm: "Paragraf 9 Abs. 2 entfällt mit Ablauf des 30. Juni 2020."

Damit erlaubt der Bund ab Juli wieder das Betreten von Prostitutionslokalen in Österreich. Unklar ist vorerst aber, welche genauen Regelungen nun im Detail getroffen werden müssen. So sind ja weiterhin Schutzmaßnahmen bezüglich Corona in Kraft, bei Massagen, in Fitnesscentern oder bei physikalischen Therapien etwa müssen Masken getragen werden.

Wie das bei der Prostitution stattfinden könnte, müssen jetzt die Gesundheitsämter festlegen. In diesem Bereich sicherlich keine einfache Sache, die richtigen Schutzmaßnahmen festzulegen.