Strenge Regeln verhinderten im ORF Corona-Problem

Im Fall eines Corona-Verdachts werden alle Mitarbeiter, die Kontakt hatten nach 48 Stunden getestet. "Diese 48 Stunden muss man dann durchhalten", so Strobl, dafür müssen also andere Teams einrücken. Und wer im Sommer aus Urlaubsgründen ein Team wechseln muss, "der muss mindestens drei Tage vorher zu Hause bleiben", denn am vierten Tag setzen Symptome an. Wer also in Zukunft schnupft, rotzt, hustet oder Fieber hat - der muss auch künftig im Homeoffice bleiben.

Die gute Nachricht zum Schluss: Alle rund zwanzig infizierten Personen sind wohlauf und haben ihre Infektionen gut überstanden.