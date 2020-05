Mehr als eine Million Beschäftigte sind "systemrelevant"

Wer hat in der Corona-Krise das Land am Laufen gehalten? Die Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich, im Lebensmittelhandel, bei Lieferdiensten, aber auch im Bildungsbereich und bei der Exekutive. Insgesamt sind das 1,03 Millionen Arbeitnehmer in elf Berufsgruppen, geht aus einer Sonderauswertung des Arbeitsklimaindex durch das Sora-Institut im Auftrag der Arbeiterkammer (AK) hervor. Allein in den drei Bereichen Einzelhandel, Reinigung und Lehrerin/Lehrer umfasst mehr als die Hälfte der Beschäftigten.

Was die überwiegende Mehrheit dieser Berufe kennzeichnet: Ein hoher Frauenanteil, eine geringes Einkommen, eine hohe Teilzeit-Quote, hohe Arbeitsbelastung und - abseits der Corona-Krise - ein geringer gesellschaftlicher Stellenwert.

Unterdurchschnittlich bezahlt

"Je höher der Frauenanteil, desto geringer die Bezahlung", fasst Daniel Schönherr vom SORA-Institut die Auswertung zusammen. Von elf als „systemrelevant“ eingestuften Berufsgruppen haben jene fünf Gruppen, in denen der Frauenanteil am höchsten ist, Einkommen unter dem österreichischen Durchschnitt.

Am unteren Ende befinden sich Reinigungskräfte und Einzelhandelsangestellte, sie verdienen im Schnitt weniger als 1.300 Euro netto/Monat. Vor allem Reinigungskräfte (76 Prozent) und Kassakräfte/RegalbetreuerInnen (70 Prozent) kommen mit ihren Einkommen nur knapp oder nicht aus. In diesen Berufen ist der Frauen- und MigrantInnen-Anteil besonders hoch. Die geringeren Arbeitsstunden erklären die geringeren Einkommen nur zum Teil. "Die Ungleichbehandlung von Männer- und Frauenberufen wird hier augenscheinlich", so Schönherr.