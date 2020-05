Maskenpflicht an Schulen fällt schon am kommenden Mittwoch

Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) erklärte am Samstag die weiteren Lockerungsschritte an Österreichs Schulen. Überraschenderweise schon ab kommendem Mittwoch wird der Mund-Nasen-Schutz zu einer Kann-Bestimmung. Das heißt: Beim Betreten der Schulen und auf den Gängen muss der Schutz nicht mehr verpflichtend getragen werden, in den Klassen war der Mund-Nasen-Schutz bisher schon nicht vorgeschrieben.

Das Argument für diesen Schritt: Studien hätten gezeigt "Kinder spreaden nicht", hätten sich also nicht als Virenverbreiter erwiesen.

Erst am Freitag hatte die Bundesregierung die generelle Maskenpflicht (mit einigen Ausnahmen wie Öffis oder bei Ärzten) erst per 15. Juni aufgehoben. Faßmann empfindet das nicht als verwirrend. "Es darf an den Schulen auch wieder gesungen werden", sagte der ÖVP-Minister und sprach insgesamt von einem "Auf- und Durchatmen" an den Schulen.