Cartoon-Video soll Schülern den neuen Schulalltag vermitteln

Das Video wurde am Samstag bei der Pressekonferenz von Bildungsminister Heinz Faßmann ( ÖVP) präsentiert. Darin wurde eine erste Bilanz der Schulöffnung gezogen und es wurden weitere Lockerungsschritte angekündigt. Die Maskenpflicht an den Schulen fällt mit der Rückkehr der Schüler aus den Pfingstferien am 3. Juni. Stundenpläne, "Schichtbetrieb" und Abstandsregeln bleiben aufrecht, Turnunterricht wird auf freiwilliger Basis am Nachmittag möglich. Singen im Unterricht ist wieder erlaubt.