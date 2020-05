Minister Faßmann ändert Maturaregeln wieder

Rainer Graf wollte eigentlich nur eine Diskussion anregen – und das ist ihm jetzt auch gelungen. Was war geschehen? Der Direktor des Schulzentrum Ybbs hatte berichtet, dass zwei Maturanten nach einer halben Stunde den Test abgegeben haben – aus einem einfachen Grund: Weil heuer die Note des Zeugnisses der letzten Klasse zur Hälfte zur Maturanote zählt, kann man gar nicht mehr durchfallen, wenn man in dem Fach im Zeugnis zumindest einen Dreier hat. Sein Fazit: „Da kann man die Matura gleich abschaffen.“

Allerdings sind Grafs Maturaverweigerer bei Weitem nicht die einzigen. Nicht nur in Ybbs nutzten Schüler die neue Regelung aus, mit der das Bildungsministerium den Schülern für die schwierige Vorbereitungsphase während des Lockdowns entgegenkommen wollte.

So berichtet der niederösterreichische Landesschulsprecher Benjamin Kloiber, dass es auch an der HAK St. Pölten genau die gleichen Fälle gab. Auch in Wiener Neustadt oder Amstetten sollen Maturanten auf die Prüfung „gepfiffen haben“ – öffentlich zugeben wollen das aber die wenigsten. Und Miriam Amann, Schülervertreterin aus Vorarlberg, weiß von zwei Schulen im Ländle, an denen Maturanten früher gingen.

Was Direktor Graf – dessen Schule als besonders innovativ gilt, weil dort individualisiertes und digitales Lernen selbstverständlich ist – mit seiner Wortmeldung jedenfalls erreicht hat: Bildungsminister Heinz Faßmann will jetzt gegensteuern, und die Regeln ändern. Wie genau? der KURIER fragte nach.

Das zu Grunde liegende Problem war die Durchführungsbestimmung für die Zentralmatura: Während in der Corona-Matura-Verordnung nur erklärt wird, dass auch die „Leistung der achten Klasse“ in die Maturanote einfließen soll, wird in der Durchführungsbestimmung das nun doch problematische Rechenmodell vorgegeben: Die Fachnote der achten Klasse und jene der schriftlichen Matura (die mündliche entfällt ja heuer) werden addiert und durch zwei geteilt. Das Ergebnis ist die Note im Maturazeugnis.

Konkret: Bei einem Dreier im Zeugnis und einem Fünfer auf die schriftliche Maturaarbeit ergibt das die Note 4, also „genügend“. Das heißt aber auch: Theoretisch ist es möglich, in allen drei schriftlichen Maturafächern nur leere Blätter abzugeben – und dennoch wird ein positives Maturazeugnis ausgestellt, sofern im Zeugnis der achten Klasse keine Note schlechter als ein „befriedigend“ aufscheint.