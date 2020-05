Matura während der Corona-Krise: Eine Prüfung, keine Party

Für manche empfindsamen Schüler ob der aktuellen Temperaturen fast zu lange. Mit seinen Schützlingen ist Grammel zufrieden, sie hätten sich zu Hause im E-Learning gut vorbereitet. Nur etwas enttäuscht seien die Schüler gewesen, dass das Coronavirus bei der Aufgabenstellung der Matura keine Rolle gespielt habe. Kann es aber nicht, denn die Bögen waren schon lange vorbereitet. 6. Mai – das ist das Datum, das auf den heurigen Angaben vermerkt ist.

Szenenwechsel in die AHS. Da sind Stephanie Kellner und ihre Klassenkolleginnen gerade fertig geworden. Angst vor der Matura hatten sie nicht. „Wir hatten alle nicht so einen Stress, weil wir ja in Deutsch schon positiv sind.“ Was sie meint: Wegen Corona gibt es neue Regeln: Für die Maturanote gilt nicht nur die Prüfung, sondern die Note im Abschlussjahr.