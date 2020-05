"Augenmaß und Hausverstand" - Faßmann bremst Lehrer ein

Dezidiert Sorge bereitet Lehrern jene zunehmende Zahl an Eltern, die einen Mund-Nasen-Schutz bei ihren Kindern partout verweigern. Ja, sogar von teils gefälschten ärztlichen Attesten, die vorgelegt werden, um eine Ausnahme zu erwirken, ist im Ministerium die Rede. Bezüglich Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist im Hygienehandbuch festgehalten, dass dieser bei "Anreise“ und "Eintreffen“, am Gang und zwischen den Unterrichtseinheiten zu tragen ist. Konkret heißt es: "Wenn sich Personen durch das Schulgebäude bewegen, müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Im gewohnten Aufenthaltsraum (z. B. Klasse) gilt bei der Wahrung des notwendigen Sicherheitsabstandes keine Verpflichtung dazu.“ Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass "die Schutzmaske eventuell zu einem vermehrten Berühren des Gesichtes des Personals durch die Kinder/Jugendlichen motivieren“ könnte und deshalb aus "fachlicher Perspektive reflektiert werden“ möge.

Sprich: Hausverstand einschalten.

Oberstes Gebot ist – wie überall – Abstand halten. In der Schule gilt es zudem, sich die Hände zu waschen und einander nicht zu berühren sowie beispielsweise Gegenstände wie Stifte tunlichst nicht zu tauschen.

"Masken sind nur dann wichtig und sinnvoll, wenn die Kinder zu nahe beinander stehen“, sagt Sibylle Hamann, Bildungssprecherin der Grünen, zum KURIER. „Wir müssen weg von den detaillierten Vorschriften hin zu einem Mehr an Vertrauen in die Verantwortlichen, in die Direktoren, die Lehrer und Schüler.“