Bildungsminister Faßmann: "Eine fast normale Schule"

Schichtbetrieb

Ziel des Schichtbetriebes ist es, durch die geringere Anzahl an Schülern die Kontaktdichte an den Bildungsstätten zu reduzieren. Weiters seien die Hygienemaßnahmen wichtig. Wobei Faßmann hinzufügte: "Ich bin auch ganz realistisch: In Schulen wie dieser, einer Volksschule, da wird vielleicht alles nicht ganz so 100 Prozent stattfinden. Aber das, glaube ich, kann man akzeptieren, denn das, was man dafür bekommt, ist sehr viel mehr wert."

Überdies habe sich gezeigt, "dass die Schule nicht der Ort ist der deutlichen signifikanten Verbreitungen des Virus", sagte der Minister mit Verweis auf die skandinavischen Länder, in denen der Schulbetrieb schon früher aufgenommen worden sei. "Sie merken, eine gewisse Zuversicht und Optimismus begleiten meinen heutigen Tag."

Was das Ausmaß der Maskenpflicht der Schüler in den Bildungsstätten anbelangt - manche Schulen schreiben vor, dass die Masken im Schulhof getragen werden -, meinte Faßmann: Bei den Unter-Zehnjährigen "kann man hier toleranter vorgehen, insbesondere dann, wenn man sich in einer Schule befindet, mit einer großen Fläche, mit einer geringen Dichte pro Flächeneinheit." Er glaube, notwendig sei dies, wo "wir eine wirklich enge räumliche Situation haben". Er erinnerte an seinen Aufruf, "all diese Dinge mit einem gewissen Hausverstand anzuwenden": "Dort, wo die Kontaktdichte hoch ist, versuchen, die Kontaktdichte zu mindern oder eben über das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes die Gefahren einer Virenübertragung zu miniminieren." Im ländlichen Raum, mit beispielsweise einer große Wiese hinter der Schule, könne man anders vorgehen als im engen städtischen Raum.