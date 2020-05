KURIER: Mit welchen Erwartungshaltungen an den ersten Schultag seitens Schülern, Eltern, Lehrern sind Sie jüngster Zeit konfrontiert gewesen?

Johann Heuras: Es ist ein Schulbeginn unter Vorzeichen, die wir so noch nie hatten. Die Direktorinnen und Direktoren haben sich penibel auf den Schulstart vorbereitet, denn wir sind weiterhin in einer sensiblen Phase: Es geht um die Gesundheit der Kinder und der Lehrer. Ich habe das Gefühl, dass sich alle auf die Schule freuen.

Pädagogen über 60 und jene, die einer Risikogruppe angehören, können selbst entscheiden, ob sie unterrichten wollen. Wie viele Lehrer sind das in Niederösterreich?

Eine genaue Zahl kennen wir nicht. Wir gehen allerdings von einem geringen, einstelligen Prozentsatz aus, denn die Kolleginnen und Kollegen sind vielleicht vom Unterricht in der Klasse entbunden, können aber Administrationsfunktionen sowie Distance-Learning-Aufgaben übernehmen.

Werden Sie am kommenden Fenstertag, dem Freitag nach Christi Himmelfahrt, ausreichend Lehrer in den Klassen haben, die freiwillig unterrichten?

Bereits im Vorfeld dieser Diskussion war ich einer jener, die unbedingt zu einer Lösung und einem Schulbetrieb kommen wollten. Für mich war und ist klar, dass wir unseren Kindern am 22. Mai und am 12. Juni nach der Corona-Phase so etwas wie Schule und Lernen anbieten müssen. Ich bin wirklich froh, dass wir zu der Variante des freiwilligen Unterrichtens an diesen Tagen gekommen sind. Mehr als 90 Prozent der Schulen in Niederösterreich werden offen haben.