Soziologin Schels: "Bei der Matura geht es auch um Status"

Thema Aufstieg durch Bildung: Österreich hier mit anderen Ländern zu vergleichen, ist auch deshalb so schwierig, weil es bei uns eben Alternativen zur Matura und zum Studium gibt.

Der internationale Vergleich ist immer schwierig, weil immer die Frage ist, welche Maßzahlen man als Erfolgskritieren festlegt. Aber Bildungsaufstieg und Chancengleichheit sind Fragen, die sich an andere Stelle stellen: Haben alle Kinder im Bildungssystem die gleichen Chancen, das Beste aus sich herauszuholen?

Da ist Österreich nicht sonderlich gut?

Eine frühe Aufspaltung in Bildungszweige, also die Trennung nach der vierten Klasse, ist sicher eine Quelle, die Ungleichheit vergrößert. Das zeigen viele Studien.

Die Fachhochschulen erleben einen Boom, auch zu Lasten der Lehrberufe. Erleben wir eine Amerikanisierung des Bildungssystems, wo Abschlüsse an die Hochschulen verlegt werden?

So eins zu eins kann ich das nicht beobachten. Im Hochschulbereich gab es durch den Bologna-Prozess eine Internationalisierung, um so Abschlüsse anschlussfähig zu machen. Die FHs wurden zunehmend aufgewertet und den Unis gleichgestellt – sicher auch auf Wunsch der Wirtschaft, die Absolventen wünscht, die nicht Allgemeinwissen, sondern Spezialisierung mitbringen. Gleichzeitig ist man stolz auf die duale Ausbildung. Und man blickt darauf, wie gut diese auf bestimmte Tätigkeiten vorbereitet. In anderen Ländern fehlen diese Handwerker, wie sie es hier gibt. Gleichzeitig sieht man in der Lehre eine Möglichkeit, für Nicht-Maturanten eine Qualifitaktion zu finden, was das gleichzeitig den Arbeitsmarkt stabilisier. Ein Grund, warum andere auf das duale System schielen.

Das bei uns aber unter Druck kommt. Wie kann man das attraktiver machen?

Man kann steuern, etwa über Einkommensanreize. Doch welche Berufe angesehen sind, sind Dinge, die man nicht so schnell beeinflussen kann. Die Pflegeberufe sind hierfür ein aktuelles Beispiel. In Deutschland wird angesichts der Corona-Krise diskutiert, dass die Pflegeberufe eine Aufwertung benötigen und hier wird eben gerade über eine Aufwertung über eine bessere Bezahlung diskutiert. Das ist die Schraube, woran der Staat insbesondere drehen kann. Die Arbeitsbedingungen wären ein weiterer Faktor -– an der Schichtarbeit kann man in der Pflege sicher nichts ändern, aber in der Ausstattung der Stationen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Unabhängig von Corona wird aber seit Jahre die Professionalisierung der Pflege über Studiengänge an Hochschulen diskutiert.

Aufstieg durch Bildung heißt es immer. Doch stimmt das? Oder habe ich nicht schon verloren, wenn ich nicht Lisa, sonder Ajse heiße?

Bildungszertifkate sind zentral, aber nicht alles. Personen mit Migrationshintergrund haben oftmals Nachteile – im Vergleich zu anderen Absolventen mit gleichen Abschlüssen.