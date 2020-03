Angst vor der Schule steigt (aber viele Eltern verkennen die Situation)

Wer meint, das sei schon immer so gewesen, verkennt die Situation. Die Dramatik zeigt sich vor allem anhand einer Frage, sagt Lernquadrat-Chef Konrad Zimmermann: „Wir haben im Jahr 2012 auch schon mal abgefragt, ob Jugendliche sich in der Schule so unwohl fühlen, dass sie schwänzen. Damals sagten das 18 Prozent, heute sagen das 30 Prozent. Etwa gleich viele wie früher trauen sich nicht zu Schwänzen, etwa zehn Prozent.“

Sicherlich trägt in der Oberstufe auch die Zentralmatura zum Lernstress bei, so Zimmermann: „Veränderungen wie die Zentralmatura und die Neue Oberstufe -– NoSt – haben zu viel Verunsicherung geführt und bei uns zu einer deutlich höheren Nachfrage. Spätestens in der 9. Schulstufe steigt die Nervosität der Schüler und der Lehrer. Viele Prüfungsformate ändern sich und plötzlich gibt es schlechtere Noten.“

Der Druck kommt dabei gar nicht so direkt von Eltern oder Lehrern, gaben die deutschen Schüler an: 63 Prozent machen sich den Stress selbst, Lehrer und Eltern liegen mit 34 und 21 Prozent weit dahinter. Das beobachtet auch Birgit Satke von Österreichs größter Jugend-Hotline „Rat auf Draht“: „Wir bekommen etwa gleich viele Anfragen rund um die Schule, aber deutlich mehr zu den Themen Überforderung, Prüfungsangst und schlechte Noten. Und wenn wir fragen, wie die Eltern damit umgehen, heißt es oft: „Die sehen das eh nicht so dramatisch.’“ Doch oft kommt der Schulstress nicht alleine, weiß sie: „Das geht oft mit Problemen in der Familie einher. Oder mit Mobbing und Cybermobbing in der Schule.“