Was sagt KURIER-Bildungsbeirat Rainer Graf zu den Ergebnissen?

Ein weiterer Grund für Schulstress: „Der Unterricht ist zu wenig individualisiert. Manchen geht es zu langsam, anderen zu schnell.“ Auch für dieses Problem, gebe es eine Lösung: „In Schulen braucht es Phasen offenen Lernens, in denen die Schüler selbstbestimmt nach ihrem Tempo lernen können und sich auch innerhalb eines vorgegebenen Rahmens auf bestimmte Themen spezialisieren dürfen.“ In Grafs Schule gibt es deshalb regelmäßig solche Phasen, in denen Schüler selbständig arbeiten dürfen.

Ein ganz großer Stressfaktor seien Handy und Internet: „Die Ablenkung ist einfach zu groß. Während man an einer Aufgabe sitzt, läutet das Handy oder lockt das Computerspiel.“ Um das zu vermeiden, gebe es vor allem ein Weg: „Die Schüler müssten länger in der Schule sitzen.“ Am Ende gelte es aber, einen vernünftigen Umgang mit diesen Geräten zu lernen.