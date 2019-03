Drei Gründe, warum schlechte Schüler nicht besser werden

Lösungen

Was wäre also aus Sicht der Wissenschaft die Lösung? Ferdinand Eder, Mitherausgeber des Berichts, könnte sich vorstellen, dass Lehrer nach anderen Kriterien den Klassen zugeteilt werden als bisher. Auch sollte man darüber nachdenken, ob Pädagoginnen und Pädagogen in diesen Restschulen mehr verdienen sollten als an anderen Standorten. Zudem sollten Jungpädagogen am Beginn ihrer Arbeit besser begleitet werden.

Und was fordern die Profis? Gerda Reissner vom KURIER-Bildungsbeirat unterrichtet an einer solchen Restschule. „Wir bekommen neben Kindern mit Lernproblemen auch die Verhaltensauffälligen, die die AHS nicht haben will. Von uns wird dann erwartet, dass wir mit Kindern, die so verschieden sind, umgehen Das ist anstrengend und zehrt enorm. Hilfe von Sozialarbeitern, die auch effizient eingesetzt werden, würde da schon viel bringen.“

Gerne würde sie mit Schülern am Nachmittag mehr unternehmen. „Einmal raus aus dem Klassenzimmer – am besten begleitet von Lehrern, die eine andere Muttersprache als Deutsch haben.“