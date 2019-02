„Ein einziger Lehrer kann das Leben eines Kindes verändern“

Faiza Sadek-Stolz

Sie studierte in Kairo, wo sie in einem Armenviertel ein Lernzentrum gründete. Zurück in Wien unterrichtet sie an einer NMS und ist Mitbegründerin des Start-ups „Einfach-mehr-Deutsch“, mit dem Schüler ohne Deutschkenntnisse dem Unterricht von Beginn an folgen können. Sie fürchtet: „Die Schere zwischen den Schülern geht immer weiter auseinander.“