Schulangst: "Nicht Leistung, sondern Anstrengung belohnen"

Wie äußert sich Angst vor der Schule?

Zum Beispiel durch schulverweigerndes Verhalten. Ängste können auch dazu führen, dass das Kind beginnt die Schule abzuwerten und so tut, als wäre ihm die Schule egal, um so der Angst Herr zu werden. Insbesondere bei jüngeren Kindern zeigt sich die Schulangst auch in somatischen Beschwerden wie Kopf- oder Bauschmerzen, Nägelkauen oder Durchfall. In so einem Fall ist es wichtig, dass abgeklärt wird, ob es körperliche Ursachen für die Beschwerden gibt oder ob sie unmittelbar mit der Schule im Zusammenhang stehen.