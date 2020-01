Remo Largo: "Kinder leiden unter dem Förderwahn"

Was hat die Beziehung zwischen Eltern und Kindern noch beeinflusst?

Mich beschäftigt sehr, was passiert, wenn sich Eltern trennen und scheiden. Weil das ja sehr stark zugenommen hat. Hauptsächlich geht es um die Bindung, die Beziehung zwischen Vater und Kind. Und die sollte sehr tragfähig sein, damit nach der Trennung die Beziehung aufrecht erhalten bleibt. Also wenn sie das eben nicht ist, dann hat der Vater eigentlich nachher keine Chance. Also mit anderen Worten: wie sehr sich der Vater in den ersten Lebensjahren auf das Kind einlässt, ist sehr wichtig. Auch in Zusammenhang mit dem Elternschaftsurlaub bzw. Vaterschaftsurlaub nach der Geburt. Ich halte die Kleinfamilie für eine Fehlkonstruktion. Bis die industrielle Revolution eingesetzt hat, haben die Menschen immer in Lebensgemeinschaften gelebt. Die Familie war gar nicht so wichtig, sondern Lebensgemeinschaften von vielleicht bis zu 300 Menschen, die sich alle genau gekannt haben. Sie waren alle miteinander vertraut. Jetzt ist die Großfamilie verschwunden und auch die Lebensgemeinschaft. Und das überfordert die meisten Eltern.

Sie meinen den Satz „Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen“.

Die Jungen erleben gar nicht mehr, wie man Kinder erzieht. Dazu brauchen sie andere Kinder unterschiedlichen Alters. Also dann haben wir junge Eltern, die haben nicht den leisesten Schimmer, wie man mit einem Kind umgeht. Sie müssen dann in einen Säuglingskurs gehen, sind extrem auf Ratgeber oder Elternseminare angewiesen. Das ist finde ich sehr traurig, dann ist ein Kind bekommen und aufziehen ein fremdes Territorium. Das erste Baby, das man am Arm hat, ist das eigene.

