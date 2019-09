Überforderung: Wenn Eltern die Nerven verlieren

Eltern, die schimpfen und schreien, sind derzeit eine wichtige Zielgruppe. In Deutschland landete „Erziehen ohne Schimpfen“ auf den Bestsellerlisten, jetzt kam „Die Schimpf-Diät“ heraus und auf Englisch klingt es noch dramatischer: In „How to Stop Losing Your Sh*t with Your Kids“ erklärt US-Autorin Carla Naumburg, wie man Wutanfälle verhindert.

Mit „Mama, nicht schreien“ eröffneten die österreichische Familientherapeutin Sandra Teml-Jetter und Bloggerin Jeannine Mik das Thema. „Wieso wollen wir die besten Eltern sein und bleiben doch oft so ratlos zurück“, heißt es bei ihnen.