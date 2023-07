10 Tipps: So kann man Nerven bewahren statt Kinder anschreien

Die 10 Tipps der Familienberaterinnen fĂĽr genervte Eltern

10. Routinen durchdenken

Die klassische Situation für Wutanfälle von Eltern und Kindern ist die Hektik in der Früh. Erwachsene verstehen, dass es schnell gehen muss, aber kleine Kinder wollen ihr eigenes Tempo und größere Kinder wollen morgens gar kein Tempo. In anderen Familien kommt es am Abend zum Showdown, wenn alle müde sind und Eltern keine Geduld mehr haben und nur in Ruhe auf dem Sofa sitzen wollen.

Wer sich diese Muster in Ruhe durchdenkt, kann vielleicht Grundsätzliches verändern, das Druck herausnimmt.

9. Übung „Was macht mich wütend?“

Manche Verhaltensweisen oder Situation sind ein besonderer Trigger, also Auslöser, für Emotionen. Man überlegt sich dabei, welche Situationen einen wütend machen. Beispiele der Übung sind für Teml-Jetter:

„wenn mein Kind schreit“

„wenn mein Kind mich anlügt“

„wenn mein Kind undankbar ist“

Man kann dem eigenen Kind dann auch klarer vermitteln, dass Mama oder Papa mit einem bestimmten Verhalten ein besonderes Problem haben.