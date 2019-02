Worüber Paare regelmäßig und ausführlich reden sollten

Essenzielle, bewusst arrangierte Gespräche (bei den Gottmans in Form von „Dates“) sind das zentrale Werkzeug. Bereits in seinem Buch „Vermessung der Liebe“ widmete Gottman der „Kunst des intimen Gesprächs“ ein ganzes Kapitel. „So ein Gespräch bedeutet nicht, dass Sie Konflikte oder heikle Themen diskutieren. Es geht vor allem darum, MITEINANDER zu reden“, schreibt Gottman. Dabei werden Gefühle in Worte gefasst und offene Fragen gestellt – also solche, die nicht nur mit „nein“ oder „ja“ zu beantworten sind, sondern eine ausführliche Antwort erfordern. Es braucht vertiefende Dialoge‚ und schließlich geht es auch darum, Mitgefühl und Empathie auszudrücken.

„Liebe ist die höchste Aufmerksamkeit“, sagte der britische Schriftsteller Lawrence Durrell. Viele Beziehungen scheitern am Verlust von Aufmerksamkeit, indem man mehr und mehr aneinander vorbeiliebt und immer weniger Einblick in das Seelenleben des Partners bekommt. Zu wissen, was den anderen bedrückt oder aber glücklich macht, ist allerdings von großer Bedeutung.

Zwiegespräche als Liebesmedizin

Nicht nur Gottman empfiehlt tiefgreifende Gespräche als Liebesmedizin. Der Psychoanalytiker Michael L. Moeller (1937 – 2002) nannte solche Dialoge „Zwiegespräche“. Sie haben das Ziel, die Wahrheit des anderen kennenzulernen und zu verstehen. Kein Smalltalk übers Kochen oder die Kinder, sondern Gespräche über sich selbst. Ähnliches auch in der Imago-Beziehungsarbeit, die von dem Psychologen Harville Hendrix, seiner Frau und Studenten in den 1980er-Jahren entwickelt wurde, und seither Millionen Ehen in der ganzen Welt gerettet hat. Teil dieses Ansatzes sind so genannte Imago-Dialoge – Paargespräche, die den Partnern Sicherheit geben sollen. Dabei gibt es einen Sender und Empfänger. Der Sender spricht, der Empfänger spiegelt das Gehörte. Wichtig ist ein „Gelten-lassen und Verstehen“ – heißt: Der Empfänger versucht, die Welt aus den Augen des Senders zu betrachten und sagt dem Sender, wie das Gesagte bei ihm ankommt. Schließlich ist „Einfühlen“ angesagt: Der Empfänger spürt, was der Sender fühlen könnte. Im besten Fall beginnen beide ihre inneren Welten zu teilen und zu verstehen.

Jährlich eine Flitterwoche

Und wie schaffen es die Gottmans, 32 Jahre glücklich miteinander zu sein? Laut Zeitungsberichten reden sie nicht nur viel, sondern machen jährlich eine „Flitterwoche“, um sich folgende drei Fragen zu stellen: Was hat am vergangenen Jahr genervt? Was war daran gut? Wie soll das kommende Jahr aussehen?