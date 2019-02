Warum die Liebe heute schwieriger ist als früher

„Unsere Beziehung? Gemeinsame Beschäftigungen!“

Christine (38) und Martin (40):

Was sich Christine und Martin im Gegensatz zu manch anderen Paaren ersparen, sind Streitereien über Dinge, die Beziehungen heute sogar zum Scheitern bringen können: Diskussionen über das Verhalten in den Sozialen Medien. Mit wem schreibst du? Warum hast du dieses Foto geliked? Warum warst du online und antwortest nicht? Warum bist du noch mit deinem Ex befreundet? Wieso hast du diese Freundschaftsanfrage angenommen?

All das ersparen sich Christine und Martin. Er will von dem ganzen „Schmafu“ nichts wissen, hat in seinem bisherigen Leben kein einziges Profil angelegt. Christine nutzt Facebook für das Notwendigste und ist nur ganz selten online. „Außerdem telefonieren wir immer, wir schreiben nie.“

Ehrlichkeit ist beiden ganz besonders wichtig. „Und Fleiß ist eine Sache, die bei uns ganz stark hinzukommt. Wir haben einen permanenten Antrieb, gemeinsam etwas anzupacken, etwas besser oder schöner zu machen. Unsere Beziehung besteht aus vielen gemeinsamen Beschäftigungen. Da ticken wir ähnlich, ich kann von ihm viel lernen und er von mir ebenso.“ Zum Beispiel Fliesenlegen. Das hat Christine im neuen Haus nämlich selbst gemacht.

In den letzten Jahren gab es beruflich sowie krankheitsbedingt einige längere Phasen, in denen beide viel Zeit zu Hause verbringen mussten. „Freunde dachten wohl, wir hätten den Lagerkoller und wir sitzen auf einem Pulverfass. Und ich sage, ja, manchmal explodieren wir, aber dann ist es auch wieder gut und der Alltag geht weiter.“ Christine sagt, das Leben bestehe aus Alltag und daher müsse der reibungslos laufen.

Natürlich glaubt Christine an die lang andauernde Liebe. „Das ist das Ziel, irgendwann mit Martin in einer Finca auf Teneriffa.“ Sie sitze aber definitiv nicht herum und denke sich: Passt, ich hab jetzt einen Mann, Sache geritzt. „Eine Beziehung muss genauso wie eine Freundschaft gepflegt werden.“ Sie lege generell keinen Wert auf oberflächliche oder kurzlebige, wenig tiefgehende Verbindungen in ihrem Leben. Egal, ob beim Partner oder bei Freunden.

Christine wollte eigentlich nie aufs Land ziehen. Sie ist eine typische Wienerin. Hat das Stadtleben und all die Möglichkeiten immer sehr zu schätzen gewusst. „Plötzlich aber habe ich die Vorteile gesehen. Martin hat mir das schmackhaft gemacht. Es ist ein entspanntes Leben. Ich öffne die Türe und stehe im Garten im Grünen. Aber klar, ich bekomme natürlich immer noch Panik, wenn ich eine Spinne sehe, da brauch’ ma gar nicht reden.“