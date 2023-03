Studie: Macht der eigene Nachwuchs Eltern dauerhaft glücklich?

Ein Baby gilt für viele als Glücksgarant. Doch sind Eltern nach der Geburt eines Kindes langfristig wirklich glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben als davor? Das haben Eva Asselmann von der Health and Medical University in Potsdam und Jule Specht von der Humboldt-Universität zu Berlin untersucht.



Die Psychologinnen analysierten die Daten von über 5.500 Eltern aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), einer repräsentativen Langzeitstudie aus Deutschland. Ihre Ergebnisse zeigen, wie sich die Lebenszufriedenheit sowie Gefühle von Glück, Traurigkeit, Angst und Ärger in den fünf Jahren vor und fünf Jahren nach der Geburt des ersten Kindes verändern.

Zunehmendes Ärgern

Die Forscherinnen fanden heraus, dass Personen in den Jahren vor der Geburt ihres ersten Kindes deutlich glücklicher und zufriedener werden. Im Jahr nach der Geburt erreichen die Glücksgefühle ihren Höhepunkt. Anschließend verpuffen sie allerdings wieder: Fünf Jahre nach der Geburt war das Wohlbefinden der Teilnehmenden vergleichbar mit dem von fünf Jahren vor der Geburt.